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1 час назад

В Kaspersky заявили, что хакеров больше не интересуют банковские карты россиян

Реальное времяиещё 4

С апреля 2022 года карты российских банков перестали интересовать хакеров. За рубежом нельзя ничего купить с их помощью, заявил главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.

Российские банковские карты перестали интересовать хакеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Если мы возьмем график, например, торговли данными карт российских банков в интернете, то он тоже интересно выглядит. Наступает 24 февраля, и количество объявлений "продам картон" такого-то банка падает, — рассказал он "РИА Новости".

Возможности для картонного мошенничества остаются только в России.

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Американские компании Visa и Mastercard, предоставляющие услуги проведения платежных операций по миру, объявили о приостановке работы на территории России из-за ситуации на Украине. Так, карты Visa, выпущенные в России, перестали работать за пределами страны, а выпущенные иностранными финансовыми учреждениями — в РФ. Выпущенные же в РФ карты Mastercard перестали поддерживаться, а карты, выпущенные за рубежом, не будут работать в торговых точках и банкоматах на территории России.

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