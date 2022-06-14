Льготы многодетным семьям в 2022: кому положены и как получить

В России многодетным семьям, в которых воспитывается трое и больше детей, положены льготы, однако найти полный их перечень нелегко. «Рамблер» разобрался в вопросе и составил список льгот, на которые могут претендовать многодетные семьи в 2022 году.

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Какая семья считается многодетной?

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Многодетная семья в России – это семья, в которой воспитывается не менее трех детей. При этом на откуп регионам отдано право решать, до какого возраста старших детей семья имеет такой статус. Так, в ряде российских субъектов многодетной семья считается, пока старшему ребенку не исполнится 21 год или даже 23 года. При этом он должен учиться или служить в армии по призыву.

«В Москве, например, многодетной признается семья, в которой родились и (или) воспитываются трое и более детей (в том числе усыновленные, а также пасынки и падчерицы) до достижения младшим из них 16 лет, если не учится, и 18 лет, если продолжает учебу в школе», - пояснила РИА Новости юрист Алена Лермонтова.

Льготы для многодетных семей

Власти России проводят политику по повышению рождаемости и активно поддерживают многодетные семьи. В случае рождения третьего ребенка семья имеет право претендовать на ряд федеральных и региональных льгот.

Базовые из них прописаны в указе президента РФ №431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей». Так, многодетные родители имеют право на скидку в размере не ниже 30% установленной платы за пользование отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией. Детям до 6 лет из многодетных семей обязаны предоставить бесплатные лекарства, а школьники пользуются правом бесплатного проезда на общественном транспорте, за исключением такси.

Также дети из многодетных семей имеют преимущество при приеме в детские сады, а учащиеся школ обязаны быть обеспечены бесплатным питанием. Семье также компенсируются расходы на школьную форму и походы в музеи раз в месяц.

При этом в зависимости от региона может отличаться льгота на оплату коммуналки. Также выплачиваются единовременные пособия для подготовки детей к школе.

До 2019 года мама пятерых детей могла выйти досрочно на пенсию по старости. С 2019 года это право получили мамы троих или четверых детей. Чтобы выйти на пенсию досрочно, помимо детей, женщина должна иметь хотя бы 15 лет стажа и накопить минимальное количество пенсионных баллов. На многодетных отцов эта льгота не распространяется.

Налоговые льготы

Родители трех детей также имеют право и на налоговые льготы. Главная из них - стандартный налоговый вычет. За первых двух детей в многодетной семье полагается по 1400 рублей, а за третьего и последующих по 3000 рублей. За детей-инвалидов положена компенсация от 6000 до 12 000 рублей, пишет «Комсомольская правда».

Например, один из родителей получает 50 000 рублей в месяц. С них вычитается налог 13% или 6500 рублей. Считаем налоговый вычет: 1400+1400+3000 = 5800 рублей. Отнимаем его из налога и получается, что с зарплаты нужно уплатить только 6500 — 5800 = 700 рублей. Однако, это правило не действует, если суммарный доход в год превышает 350 000 рублей. Исчерпав лимит, многодетный родитель будет оставшуюся часть года платить положенные 13% с зарплаты.

Также многодетные семьи имеют право вовсе не платить или платить в минимальном размере транспортный налог. Эта льгота различается в зависимости от региона страны.

Чаще всего от налога освобождают одну машину на семью и устанавливают ограничение на ее мощность.

Льготным для многодетных является и налог на имущество. Он рассчитывается с учетом количества детей - по 5 квадратных метров на каждого ребенка за комнату или квартиру и по 7 квадратных метров за дом или часть дома. Также действует вычет в размере 6 соток по земельному налогу. Для получения этих льгот необходимо обратиться с заявлением в налоговую инспекцию.

Льготы по ипотеке и материнский капитал

В 2018 году, благодаря постановлению правительства РФ №1711, в России появилась программа льготной семейной ипотеки. После появления в семье второго и последующих детей, она получает право взять ипотеку по ставке 6%.

Также для многодетных доступно погашение 450 000 рублей долга по ипотеке при помощи материнского капитала за рождение третьего ребенка. Для этого третий или последующий ребенок заемщика должен родиться в промежутке с 2019 по 2022 год.

При этом, если долг по ипотеке меньше этой суммы, то будет закрыт остаток, а неиспользованные деньги сгорят. Например, если семье осталось выплатить 300 тысяч рублей, бюджет погасит эту сумму, а 150 тысяч семья уже не получит и не сможет использовать на другую ипотеку, отмечает «Тинькофф журнал».

Семьи с тремя или более детьми имеют право и на бесплатный земельный участок, однако эту программу реализуют регионы и ее условия могут отличаться в зависимости от субъекта. В некоторых регионах несколько тысяч семей ждут земли, и в очереди можно стоять годами.

Как получить льготы для многодетных семей?

Также каждый регион определяет свой набор соцподдержки для многодетных семей, помимо федеральных льгот. Отдельно есть льготы и для малоимущих многодетных. Однако, чтобы ими воспользоваться, нужно получить соответствующие документы и обратиться с заявлением.

Для этого важно получить в управлении социальной поддержки удостоверение о статусе многодетной семьи. Чтобы оно было оформлено, необходимо предоставить паспорта родителей, свидетельства о рождении всех детей, свидетельство о заключении брака (при его наличии), справку о составе семьи, справку об обучении в образовательных организациях по очной форме обучения детей в возрасте от 18 до 23 лет. Обратите внимание, что список может варьироваться в зависимости от региона.