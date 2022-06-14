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53 минуты назад

ЦБ предложил россиянам запрещать себе кредиты

Lenta.ruиещё 8

Центробанк предложил новый механизм по борьбе с оформлением мошеннических кредитов на россиян. Он предполагает запись в кредитной истории о запрете на выдачу себе кредитов, рассказал глава службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута, его слова приводятся на сайте регулятора.

Россияне смогут запретить выдавать себе кредиты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Банки и микрофинансовые организации (МФО) перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие самоограничений. И если, несмотря на то что они действуют, кредитор все равно выдаст деньги, он не сможет требовать погашения долга», — отметил Мамута.

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По его словам, такой подход поможет снизить риски использования злоумышленниками утечек личных данных граждан. Среди таких данных нередко оказываются номера и копии паспортов, а также логины и пароли от личных кабинетов.

Предполагается, что ограничения будут ранжироваться по виду кредитора (банк или микрофинансовая организация), способу обращения (дистанционно или с личным присутствием в офисе), а также по виду кредита.

При этом клиент сможет неограниченное число раз в течение жизни устанавливать и снимать самоограничения. Такая опция будет бесплатной.

По статистике МВД, в 2021 году мошенникам удалось похитить у россиян 45 миллиардов рублей. Каждый седьмой житель страны подвергался попытке хищения со стороны злоумышленников по телефону.

Личный счет,Михаил Мамута,
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