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1 час назад

Российский Минфин опроверг сообщения о заморозке валютных счетов

Lenta.ru

Российский Минфин опроверг сообщения о том, что министерству было поручено усилить валютный контроль и заморозить валютные счета без подтверждения источника дохода. Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Министерство указало, что ранее подобная информация появилась в ряде Telegram-каналов, но не уточнило, в каких именно.

«МинфМинфин России не наделен полномочиями по осуществлению контроля за валютными операциями, а также не осуществляет контроль за происхождением средств», — заверили в ведомстве.

Ранее в июне глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что принудительная конвертация валютных счетов граждан в рублевые в российских банках не обсуждается. Она также прокомментировала возможное введение отрицательных ставок по валютным вкладам: они могут коснуться только компаний, заверила глава ЦБ.

«Действительно, сейчас речь идет о возможных законодательных изменениях, речь идет только о юрлицах», — подчеркнула Набиуллина.

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