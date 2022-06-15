Российский Минфин опроверг сообщения о том, что министерству было поручено усилить валютный контроль и заморозить валютные счета без подтверждения источника дохода. Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Министерство указало, что ранее подобная информация появилась в ряде Telegram-каналов, но не уточнило, в каких именно.

«МинфМинфин России не наделен полномочиями по осуществлению контроля за валютными операциями, а также не осуществляет контроль за происхождением средств», — заверили в ведомстве.

Ранее в июне глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что принудительная конвертация валютных счетов граждан в рублевые в российских банках не обсуждается. Она также прокомментировала возможное введение отрицательных ставок по валютным вкладам: они могут коснуться только компаний, заверила глава ЦБ.