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1 час назад

"Известия": стоимость ЖКУ в России с 1 июля вырастет на 3,2–6,5%с

Газета.Ruиещё 3

Как сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля поднимутся на 3,2–6,5% в зависимости от региона. Об этом пишут "Известия".

Россиян предупредили о росте цен на ЖКУ
Фото: Алексей Сухоруков/РИА «Новости»Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В этом году самую низкую планку удорожания утвердили в Республике Марий Эл (3,2%), в Удмуртии (3,4%) и на Алтае (3,4%). Самую высокую - в Чеченкой Республике (6,5%). Пересмотр тарифов на ЖКУ необходим для сохранения стабильной работы коммунальных предприятий, подчеркивают в ФАС.

Расценки на коммунальные услуги традиционно повышают один раз за год - 1 июля, средний рост тарифов составляет около 4%. Данную норму повышения региональные власти определяют исходя из прогноза среднегодового роста цен.

Ранее в Госдуме рассказали, что индексацию тарифов ЖКХ отвязали от инфляции, при этом повышение не будет в полной мере отражать необходимость замены инфраструктуры и обслуживания.

Личный счет,ФАС России,Госдума,
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