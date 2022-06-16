Россиян предупредили о росте цен на ЖКУ

Как сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля поднимутся на 3,2–6,5% в зависимости от региона. Об этом пишут "Известия".

Фото: Алексей Сухоруков/РИА «Новости» Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В этом году самую низкую планку удорожания утвердили в Республике Марий Эл (3,2%), в Удмуртии (3,4%) и на Алтае (3,4%). Самую высокую - в Чеченкой Республике (6,5%). Пересмотр тарифов на ЖКУ необходим для сохранения стабильной работы коммунальных предприятий, подчеркивают в ФАС.

Расценки на коммунальные услуги традиционно повышают один раз за год - 1 июля, средний рост тарифов составляет около 4%. Данную норму повышения региональные власти определяют исходя из прогноза среднегодового роста цен.