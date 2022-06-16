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1 час назад

Самый дорогой номер на дни ПМЭФ обошелся делегату в 6,5 млн

РИА "ФедералПресс"

Эксперты компании «Аэроклуб» проанализировали бронирование петербургских отелей на период ПМЭФ. В исследовании говорится, что в среднем участники форума платили за номер 35 тыс. рублей.

Самый дорогой номер на дни ПМЭФ обошелся делегату в 6,5 млн
Фото: ФедералПресс / Ольга ЮшковаФедералПресс / Ольга Юшкова

«Самый дорогой номер на период проведения Петербургского международного экономического форума был забронирован представителем добывающей, обрабатывающей промышленности в пятизвездочном отеле. Номер «люкс» на четыре ночи обошелся в 6,48 млн рублей», – говорится в сообщении.

Представители добывающей и обрабатывающей промышленности, а также энергетики забронировали в отелях самые дорогие номера. В среднем их стоимость составляет 103 тыс. рублей. При этом они забронировали и больше всего ночей, на них пришлась треть ночей от общего количества. В прошлом году лидировали IT- и телеком-компании. В этом году они сократили свое присутствие на ПМЭФ на 61 %.

Средняя продолжительность проживания не изменилась – она составляет две ночи. В пятизвездочных отелях проживание в среднем стоило 233 тыс. за ночь, в четырехзвездочных – 12 тыс., а в трехзвездочных – 6 тыс. рублей.

В этом году также упал спрос на билеты. Аналитики считают, что это вполне ожидаемо. Дело в том, что ПМЭФ в 2021 году состоялся после паузы, вызванной ковидом, и интерес к нему был выше, чем обычно.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Петербурге прошел «нулевой» день ПМЭФ-2022.

Личный счет,ПМЭФ-2022,
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