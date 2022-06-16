В России приготовились разработать налог для майнеров

«Такие предприниматели при работе пользуются дешевыми льготными потребительскими энергетическими тарифами, что неправильно. Цель регулирования, введение ОКВЭДа для майнинга как вида деятельности и определение налоговой базы для этого», — отметил Шульгинов .

По его словам, в обсуждении нового налога участвуют представители бизнеса, а курирует его замминистра Павел Сниккарс. Ранее на одной из таких встреч был представлен проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих введение специального сбора за потребление электроэнергии при «осуществлении отдельных видов предпринимательской деятельности с использованием информационных систем на основе распределенного реестра».