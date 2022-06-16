"Тинькофф банк" изменил условия SWIFT-переводов

" Тинькофф банк " устанавливает с 16 июня минимальный порог для SWIFT-переводов - он составит $20 тыс. Об этом кредитная организация сообщила в своем телеграм-канале.

"Минимальная сумма SWIFT-переводов составит $20 тыс. Мы вынуждены ввести временные ограничения из-за увеличения числа проверок со стороны западных партнеров и снижения объема обрабатываемых ими платежей клиентов российских банков", - говорится в сообщении о вводимых банком изменениях с 16 июня.

Также банк информирует, что появится комиссия за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах. Ее размер составит 3% от суммы перевода, но не менее 200 у.е. и не более суммы перевода.