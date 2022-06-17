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43 минуты назад

Россиянам напомнили о возможности получить часть пенсии раньше

Елена Прошина

Жители России могут получить накопительную часть пенсии раньше установленного законом пенсионного возраста, сообщает «Прайм» со ссылкой на Отделение Пенсионного фонда России по Москве и Московской области.

Россиянам напомнили о возможности получить часть пенсии раньше
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений можно раньше, чем за назначением страховой пенсии по старости», — заявили там.

Отмечается, что раньше средства пенсионных накоплений по общему правилу выплачивались тогда, когда гражданин получал право на установление страховой пенсии по старости. Однако после 2019 года, когда в стране началось поэтапное повышение пенсионного возраста с 55 лет для женщин и 60 для мужчин до 60 для женщин и 65 для мужчин, возраст для получения права на выплату пенсионных накоплений не изменился.

Россияне, выходящие на заслуженный отдых при достижении общеустановленного пенсионного возраста (для мужчин это 65 лет, для женщин — 60 лет), могут обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений в 60 и 55 лет соответственно.

Подавать заявление на выплату пенсионных накоплений необходимо в ту организацию, где они формировались: в ПФР или негосударственный пенсионный фонд.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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