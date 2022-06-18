Россиянам предложат платить налоги по принципу «одного окна»

Сегодня личный кабинет налогоплательщика есть у 40 миллионов россиян. При этом подтвержденную учетную запись на госуслугах имеют в два раза больше граждан, многие из которых являются и налогоплательщиками. Поэтому Минфин предложил задействовать потенциал портала госуслуг для отправки налоговых уведомлений. Законопроект с такой нормой опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 16 июня.

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По принципу «одного окна»

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Сейчас уведомления об уплате, например, транспортного, земельного налогов или налога на имущество физлиц Федеральная налоговая служба может отправить только двумя способами - заказным письмом по почте или в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. По планам Минфина с 2024 года такие документы будут приходить гражданам и в личный кабинет на госуслугах. Для этого планируется поправить 52-ю статью Налогового кодекса.

При этом отмечается, что передача через госуслуги документов, содержащих сведения о налогоплательщике или составляющих налоговую тайну, будет проходить с согласия получателя. Если же со временем гражданин передумает получать такие уведомления через госуслуги, он может направить в налоговый орган соответствующее уведомление.

Также планируется разрешить налоговикам вызвать через госуслуги в ФНС плательщиков для дачи пояснений в связи с уплатой, удержанием или перечислением ими налогов и сборов, либо в связи с налоговой проверкой. При этом датой получения уведомления через госуслуги предлагается считать следующий день после того, как был отправлен такой документ.

Отправлять документы через госуслуги смогут не только налоговики, но и сами налогоплательщики. Например, через личный кабинет можно будет подать необходимые справки.

Сейчас у Федеральной налоговой службы уже есть взаимный обмен данными с госуслугами, но чисто информационного характера, рассказал «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов.

«Предложенные законодательные новеллы помогут расширить функционал госуслуг и сделают взаимодействие с налоговыми органами более удобным и простым для граждан — по принципу «одного окна», — считает депутат.

Писать письма стало накладно

Интеграция баз также позволит сверить данные и уменьшить число ошибок в налоговых уведомлениях, считает Алтухов. Такие жалобы от граждан поступают регулярно, например люди получают уведомления за давно отчужденное имущество, рассказал депутат.

«При этом эти маленькие сбои для государства могут складываться в ощутимые недополученные доходы, на которые оно рассчитывало для ремонта дорог и строительства социальных объектов», — пояснил Сергей Алтухов.

Как признают сами авторы законопроекта, власти получат и другую ощутимую и более быструю выгоду от нововведения в виде миллиардов рублей экономии.

Сейчас более 66 процентов всех налоговых уведомлений отправляется именно по почте и только чуть больше 33 — через личный кабинет налогоплательщика. В итоге затраты госбюджета на подготовку и рассылку почтовых отправлений в 2021 году составили 3,6 миллиарда рублей, сообщается в пояснении к внесенному законопроекту.

Кто еще «переедет» на госуслуги

Отказаться от бумажных налоговых уведомлений Минфин предлагал еще в 2019 году, а в 2020 году такой законопроект подготовили. Впрочем, тогда речь шла о переходе на документооборот в личном кабинете налогоплательщика. Сегодня найден более удобный вариант — на базе госуслуг.

По информации Алтухова, сейчас на портале госуслуг зарегистрировано уже более 97 миллионов пользователей, а более 70 миллионов человек использует мобильное приложение.

«Уверен, что постепенно на госуслуги должны «переехать» и другие налоговые услуги — декларирование доходов для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, получение налоговых вычетов и так далее», — сказал он.

Цифровая трансформация госуслуг также необходима для создания суперсервисов — нового типа государственных электронных услуг с использованием минимума бумажных документов, напомнил Сергей Алтухов.

«Они помогают получить льготы и пособия, оформить кадровые документы, отправить и проверить аттестаты и дипломы через Интернет и многое другое. Сама архитектура этих решений исходит из потребностей человека: есть проблема, а ее решение часто имеет межведомственный характер», — сказал парламентарий.

Постоянно временно недоступен

В последнее время Федеральной налоговой службе не раз приходилось объясняться по поводу сбоев в работе сайта. Особенно много таких жалоб было в пандемию, когда личные кабинеты не работали по нескольку дней.

Пользователи называют и другие неудобства, например, чтобы получить доступ к личному кабинету, нужно прийти в налоговый орган за логином и паролем, либо посетить удостоверяющий центр, где выдают сертификат ключа проверки электронной подписи. Активировать личный кабинет на ФНС можно с помощью учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Однако такая авторизация возможна опять же только после личного посещения ЕСИА.