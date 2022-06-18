Россиянам предложат платить налоги по принципу «одного окна»

Сегодня личный кабинет налогоплательщика есть у 40 миллионов россиян. При этом подтвержденную учетную запись на госуслугах имеют в два раза больше граждан, многие из которых являются и налогоплательщиками. Поэтому Минфин предложил задействовать потенциал портала госуслуг для отправки налоговых уведомлений. Законопроект с такой нормой опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 16 июня.
По принципу «одного окна»
Сейчас уведомления об уплате, например, транспортного, земельного налогов или налога на имущество физлиц Федеральная налоговая служба может отправить только двумя способами - заказным письмом по почте или в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. По планам Минфина с 2024 года такие документы будут приходить гражданам и в личный кабинет на госуслугах. Для этого планируется поправить 52-ю статью Налогового кодекса.
При этом отмечается, что передача через госуслуги документов, содержащих сведения о налогоплательщике или составляющих налоговую тайну, будет проходить с согласия получателя. Если же со временем гражданин передумает получать такие уведомления через госуслуги, он может направить в налоговый орган соответствующее уведомление.
Также планируется разрешить налоговикам вызвать через госуслуги в ФНС плательщиков для дачи пояснений в связи с уплатой, удержанием или перечислением ими налогов и сборов, либо в связи с налоговой проверкой. При этом датой получения уведомления через госуслуги предлагается считать следующий день после того, как был отправлен такой документ.
Отправлять документы через госуслуги смогут не только налоговики, но и сами налогоплательщики. Например, через личный кабинет можно будет подать необходимые справки.
Сейчас у Федеральной налоговой службы уже есть взаимный обмен данными с госуслугами, но чисто информационного характера, рассказал «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов.
«Предложенные законодательные новеллы помогут расширить функционал госуслуг и сделают взаимодействие с налоговыми органами более удобным и простым для граждан — по принципу «одного окна», — считает депутат.
Писать письма стало накладно
Интеграция баз также позволит сверить данные и уменьшить число ошибок в налоговых уведомлениях, считает Алтухов. Такие жалобы от граждан поступают регулярно, например люди получают уведомления за давно отчужденное имущество, рассказал депутат.
«При этом эти маленькие сбои для государства могут складываться в ощутимые недополученные доходы, на которые оно рассчитывало для ремонта дорог и строительства социальных объектов», — пояснил Сергей Алтухов.
Как признают сами авторы законопроекта, власти получат и другую ощутимую и более быструю выгоду от нововведения в виде миллиардов рублей экономии.
Сейчас более 66 процентов всех налоговых уведомлений отправляется именно по почте и только чуть больше 33 — через личный кабинет налогоплательщика. В итоге затраты госбюджета на подготовку и рассылку почтовых отправлений в 2021 году составили 3,6 миллиарда рублей, сообщается в пояснении к внесенному законопроекту.
Кто еще «переедет» на госуслуги
Отказаться от бумажных налоговых уведомлений Минфин предлагал еще в 2019 году, а в 2020 году такой законопроект подготовили. Впрочем, тогда речь шла о переходе на документооборот в личном кабинете налогоплательщика. Сегодня найден более удобный вариант — на базе госуслуг.
По информации Алтухова, сейчас на портале госуслуг зарегистрировано уже более 97 миллионов пользователей, а более 70 миллионов человек использует мобильное приложение.
«Уверен, что постепенно на госуслуги должны «переехать» и другие налоговые услуги — декларирование доходов для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, получение налоговых вычетов и так далее», — сказал он.
Цифровая трансформация госуслуг также необходима для создания суперсервисов — нового типа государственных электронных услуг с использованием минимума бумажных документов, напомнил Сергей Алтухов.
«Они помогают получить льготы и пособия, оформить кадровые документы, отправить и проверить аттестаты и дипломы через Интернет и многое другое. Сама архитектура этих решений исходит из потребностей человека: есть проблема, а ее решение часто имеет межведомственный характер», — сказал парламентарий.
Постоянно временно недоступен
В последнее время Федеральной налоговой службе не раз приходилось объясняться по поводу сбоев в работе сайта. Особенно много таких жалоб было в пандемию, когда личные кабинеты не работали по нескольку дней.
Пользователи называют и другие неудобства, например, чтобы получить доступ к личному кабинету, нужно прийти в налоговый орган за логином и паролем, либо посетить удостоверяющий центр, где выдают сертификат ключа проверки электронной подписи. Активировать личный кабинет на ФНС можно с помощью учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Однако такая авторизация возможна опять же только после личного посещения ЕСИА.
Этим в том числе объясняется и то, что владельцев личного кабинета налогоплательщика в России в два раза меньше, чем тех, кто зарегистрирован на госуслугах, считают эксперты.