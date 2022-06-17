ЦБ задумался о страховании денег россиян на бирже

Центробанк России и участники рынка в настоящее время обсуждают перспективы страхования инвестиционных рисков частных инвесторов. Система гарантирования будет работать по аналогии со схемой страхования банковских вкладов. Об этом сообщил первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает ТАСС. Он уточнил, что новая система должна коснуться активов, находящихся на брокерских счетах.

Представитель ЦБ отметил, что план покрытия инвестрисков уже готов, а в текущий момент регулятор обсуждает его релевантность и достаточность с учетом экономической ситуации в стране. Ранее задумка была в том, чтобы рынок сам договаривался о создании системы гарантирования.

«Сейчас вопрос стоит в более широком ключе — нужно ли в принципе наподобие системы гарантирования вкладов (которая компенсирует до 1,4 миллиона рублей) защитить как минимум часть розничных инвесторов от реализации фондовых рисков», — добавил он.

Чистюхин считает, что в последнее время на биржу пришло большое количество неквалифицированных инвесторов, а фондовый рынок не был к этому готов. По его мнению, многие инвесторы по-прежнему считают, что их вложения застрахованы, и не готовы принимать риски на себя, думая, что «кто-то должен все покрыть». Зампред ЦБ не уточнил детали новой системы, а также сумму возмещения рисков.

В настоящее время законодательство гарантирует гражданам, у которых есть банковские вклады, возврат средств в размере до 1,4 миллиона рублей. Страхование вложений не зависит от валюты, в которой гражданин хранил деньги в банке.