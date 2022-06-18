Банковские карты «Мир» будут принимать в семи новых странах, планируются переговоры с еще пятью государствами. Речь идет о 12 популярных туристических направлениях, включая Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинскую Америку и Ближний Восток. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах ПМЭФ, передает РИА Новости.

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«Сейчас мы по линии туристических ведомств ведем работу по продвижению карточки "Мир" в семи новых странах. В ближайшее время планируем начать такой диалог еще с пятью странами», - сказала она.

Глава Ростуризма не стала называть конкретные государства, отметив только, что география достаточно обширна:

«это страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Ближнего Востока».

Догузова подчеркнула, что работа по популяризации карт «Мир» - один из важных фокусов работы ведомства. Возможность расплатиться в отеле, кафе или магазине картой российской платежной системы – «это не только вопрос комфорта, но и безопасности отдыха».

Сейчас, по словам Догузовой, россияне уже могут расплатиться картой «Мир» почти во всех отелях Турции. Наличие такой возможности ей лично подтвердил турецкий министр туризма. Кроме того, российские карты принимают во многих популярных торговых точках этой страны.