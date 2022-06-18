Экономист посоветовал россиянам покупать доллары

Финансовые аналитики рассказали, что наличную валюту по-прежнему можно хранить в долларах и евро. В отдаленной перспективе доллары останутся выгодным вложением. Тем более, что официальные лица на Петербургском международном экономическом форуме отчетливо дали понять, что не планируют конфисковывать доллары или запрещать их хождение. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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«Вопросы о возможной конфискации валютных вкладов и введении запрета на хождение в стране иностранные валюты, заданные в ходе Петербургского экономического форума исключены даже для обсуждения. Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, подобные меры, даже несмотря на ранее сделанные правительственными источниками заявления, вряд ли будут осуществлены», - подчеркнул инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Он отметил, что выступления видных политиков и экономистов не дали ответ на вопрос населения страны о том, на что и как тратить накопленную наличную валюту.

Эксперт уточнил, что «запретить хождение долларов и евро в России фактически невозможно». Но, по его мнению, россияне не будут так активно рассчитываться наличной валютой как ранее, они будут тратить денежные средства только в случае крайней необходимости. В частности, при расчетах за товары и услуги за рубежом.

Экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода, в свою очередь, сообщил, что «покупать и хранить доллары рекомендуется всегда — и когда «бакс» стоил 35 рублей, и когда за него требовали 100 рублей. Стратегия постоянной долларовой дозакупки не перестает работать».

По его мнению, «в перспективе от трех лет долларовые сбережения обязательно принесут дополнительную пользу».