Россиянам рассказали о главной ошибке при вложении сбережений

Инвестиционный стратег Сергей Суверов рассказал, в какие активы россиянам выгоднее всего вложить сбережения. Самая распространенная ошибка – покупка недвижимости, передает радио Sputnik.

Приобретение жилья многие россияне с достатком считают самым выгодным способом вложить средства, но сейчас недвижимость стала «не совсем ликвидным товаром».

«Многие считают, что лучше иметь осязаемый физический актив, чем ценные бумаги. Но сейчас цены на квартиры завышены», - сказал Суверов.

По его словам, продажа недвижимости может занять долгие месяцы, а аренда не дает большой отдачи. Поэтому значительную долю сбережений в квартирах держать не стоит.

Вместо квартиры инвестиционный стратег советует изучить подешевевшие ценные бумаги. Например, акции российских компаний сейчас выигрывают от сильных позиций рубля. Они стоят недорого, поскольку фондовые рынки в последнее время серьезно просели. Кроме того, по ним платят дивиденды.

Удачным вложением может стать покупка валюты, она сейчас немного недооценена. Однако следует понимать, что это долгий актив.

«Хотя рубль продолжает укрепляться, но в долгосрочном плане валюта может принести выгоду», – добавил Суверов.