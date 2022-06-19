Эксперты оценили стоимость расходов на выпускной

Эксперты высчитали стоимость выпускного вечера в 2022 году. В оценку вошли стоимость выпускных платьев и костюмов, стрижка и маникюр, организация праздника. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «Авито».

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В мае 2022 года продажи платьев возросли на 28%, а мужских костюмов на 65% по сравнению с маем прошлого года.

Наряд выпускницы стоит примерно 5 335 рублей, а костюм выпускника - 9 385 рублей. Это минимальные цены в онлайне, в магазинах они могут быть дороже на 30-50%.

Также в четыре раза увеличился спрос на услуги мастера по маникюру и педикюру. Средняя цена услуги составила 500 рублей.

В этом году выпускники и родители намерены провести мероприятие на теплоходе (спрос на аренду вырос на 61%), в лофтах (+64%) и ресторанах (+64%). Также выпускные проводят в загородных домах (+9%).

Аренда в среднем обойдется в 4,5 тысячи рублей за сутки.

Всего в 2022 году в среднем россияне потратят на выпускной вечер 13 860 рублей на человека. Расчеты приводятся на класс из 20 учеников.