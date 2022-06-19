Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+25° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

Эксперты оценили стоимость расходов на выпускной

Елена Прошина

Эксперты высчитали стоимость выпускного вечера в 2022 году. В оценку вошли стоимость выпускных платьев и костюмов, стрижка и маникюр, организация праздника. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «Авито».

Эксперты оценили стоимость расходов на выпускной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В мае 2022 года продажи платьев возросли на 28%, а мужских костюмов на 65% по сравнению с маем прошлого года.

Наряд выпускницы стоит примерно 5 335 рублей, а костюм выпускника - 9 385 рублей. Это минимальные цены в онлайне, в магазинах они могут быть дороже на 30-50%.

Также в четыре раза увеличился спрос на услуги мастера по маникюру и педикюру. Средняя цена услуги составила 500 рублей.

В этом году выпускники и родители намерены провести мероприятие на теплоходе (спрос на аренду вырос на 61%), в лофтах (+64%) и ресторанах (+64%). Также выпускные проводят в загородных домах (+9%).

Аренда в среднем обойдется в 4,5 тысячи рублей за сутки.

Всего в 2022 году в среднем россияне потратят на выпускной вечер 13 860 рублей на человека. Расчеты приводятся на класс из 20 учеников.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали отменят ли ЕГЭ в России после ликвидации Болонской образовательной системы.

Личный счет,Рособрнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители