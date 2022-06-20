Россияне рассказали, какими товарами закупились впрок

Пятая часть россиян с марта по май запасалась, опасаясь их дефицита. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование центра НАФИ.

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12 процентов опрошенных российских граждан признались, что закупали крупу, еще 10% макароны, 8% — бытовую химию, 7% — консервы, 7% — лекарства, 7% — средства личной гигиены, 3% — косметику и парфюмерию, 3% — табак, 2% — алкоголь, а также одежду, обувь и детские товары.

Москвичи чаще других закупались косметикой и парфюмерией. Женщины чаще, чем мужчины, приобретали впрок средства личной гигиены и бытовую химию.

Ранее сообщалось, что британцы стали закупаться впрок из-за растущих цен. Так, в прошлом месяце более трети потребителей сделали запасы консервов, макарон, туалетной бумаги, парацетамола и бытовых предметов.