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1 час назад

Россияне рассказали, какими товарами закупались впрок с марта по май

Газета.Ru

Пятая часть россиян с марта по май запасалась, опасаясь их дефицита. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование центра НАФИ.

Россияне рассказали, какими товарами закупились впрок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

12 процентов опрошенных российских граждан признались, что закупали крупу, еще 10% макароны, 8% — бытовую химию, 7% — консервы, 7% — лекарства, 7% — средства личной гигиены, 3% — косметику и парфюмерию, 3% — табак, 2% — алкоголь, а также одежду, обувь и детские товары.

Москвичи чаще других закупались косметикой и парфюмерией. Женщины чаще, чем мужчины, приобретали впрок средства личной гигиены и бытовую химию.

Ранее сообщалось, что британцы стали закупаться впрок из-за растущих цен. Так, в прошлом месяце более трети потребителей сделали запасы консервов, макарон, туалетной бумаги, парацетамола и бытовых предметов.

При этом цены на предметы первой необходимости выросли на 18% по сравнению с мартом 2019 года, когда еще не было пандемии коронавируса.

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