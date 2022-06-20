Во сколько родителям обойдется школьный выпускной в этом году

В среднем за выпускной вечер российские родители отдадут 13 860 рублей (цена на человека). Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Авито Товары».
В цену включены платье и туфли для девочек, услуги стилиста и визажиста, костюм и рубашка для юношей, услуги фотографа, банкет и площадка для торжественного вечера.
В этом году выпускники предпочли провести торжественное мероприятие на теплоходах (спрос на аренду вырос на 61%), в лофтах (64%) и ресторанах (64%). Также зафиксирован рост спроса на загородные дома. Средняя стоимость аренды загородного особняка - четыре с половиной тысячи рублей в сутки.
Кроме того, стали популярнее услуги по организации транспорта для выпускников (рост оценивается в 68%). Заказ автобуса будет стоить около 1 000 рублей в одну сторону.
Многие выпускницы предпочитают заранее бронировать места на процедуры у бьюти-мастеров. В мае этого года девушки активно обращались к мастерам по маникюру (в мае спрос вырос сразу в 4 раза), к парикмахерам и стилистам (+62%) и визажистам (+37%).
Москва стала лидером по обращениям выпускниц к услугам для выпускных – рост составил 207%. Далее идут Санкт-Петербург (+142%), Екатеринбург (+138%), Казань (+120%) и Краснодар (+112%).
«Известия», ссылаясь на данные продаж на Wildberries, сообщили, что в первой половине июня наиболее востребованными у российских выпускниц были вечерние платья стоимостью около 4–6 тыс. рублей. Самое дорогое вечернее платье от российского дизайнера, вручную расшитое кристаллами и бисером, можно приобрести за 113 тыс., а самое бюджетное — черное платье из кружева — за 500 рублей.