Названа средняя стоимость семейного отдыха в хорошем отеле в Турции

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подсчитали, сколько стоит отдых в Турции на семью до четырех человек в пятизвездочном отеле с системой «все включено» на 10 дней.

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Для оценки качественного отдыха в Турции были выбраны три турецких пятизвездочных отеля на курортах Антальи, не являющихся «бюджетными», но и не относящиеся к классу «делюкс». Стоимость путевки была рассчитана на семью из двух человек, из трех человек (двое взрослых и один ребенок до девяти лет) и на семью из четверых (двое взрослых и двое детей пяти и девяти лет).

Так, для пары из Москвы отдых в Анталье обойдется в 200-230 тыс. рублей, для семьи из трех человек — в 250-270 тыс. рублей. Для семьи из четырех человек – от 285 тыс. рублей. Из Санкт-Петербурга путевки для туристов этих же категорий обойдутся от 240 тыс. рублей, от 310 тыс. рублей и 415 тыс. рублей.

Дешевле всего такой отдых будет стоить с вылетом из Сочи. Для семьи из четырех человек можно найти путевку за 270 тыс. рублей. Один из самых высоких ценников на аналогичный отдых с вылетом из Новосибирска и Казани. Так, отдых для четырех человек обойдется от 410 тыс. рублей.

«Средняя стоимость отдыха в Турции этим летом в пересчете на 1 человека выше, если вы летите вдвоем или вчетвером (2 взрослых и 2 ребенка). Но ниже, если летят 2 взрослых и 1 ребенок. В среднем на хороший десятидневный отдых в качественной «пятерке» на «все включено» в Турции понадобится сумма из расчета 100-120 тыс. рублей на одного человека», - говорится в сообщении.