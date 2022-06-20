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30 минут назад

Максимальная ставка по рублевым вкладам в первой декаде июня снизилась до 9,09%

ТАССиещё 1

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде июня снизилась до 9,09%, говорится в материалах Банка России.

Максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась до 9,09%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно данным регулятора, ставка в третьей декаде мая 2022 года находилась на уровне 9,85%.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк "ФК Открытие", Райффайзенбанк, "Тинькофф банк", Промсвязьбанк и Совкомбанк.

При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов по вкладу, не рассматриваются вклады с дополнительными условиями: приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни и тому подобное. Кроме того, в расчет не берутся вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

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