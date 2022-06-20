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1 час назад

Минфин предсказал судьбу доходов россиян

Lenta.ru

В 2022 году реальные доходы россиян упадут на 6,8 процента, а в 2023 году вырастут относительно нового уровня на 1,3 процента. Соответствующий прогноз судьбы доходов населения представило Министерство финансов России в проекте документа «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», передает ТАСС.

Минфин предсказал судьбу доходов россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В свою очередь, реальные заработные платы населения снизятся на 3,8 процента в 2022 году и повысятся на 0,8 процента в 2023 году. При этом министерство предсказывает спад безработицы с 6,6 процента в 2023 году до 4,5 процента в 2025-м.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости снижения уровня бедности и роста доходов населения уже в 2022 году, сказав, что это главный показатель для оценки работы органов власти. Российский лидер также сообщал, что безработица в стране находится на минимальном уровне за всю историю наблюдений.

К 30 мая число зарегистрированных безработных в России составило 686,4 тысячи человек, подсчитали в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. Число зарегистрированных безработных граждан с 23 по 30 мая увеличилась на 11,5 тысячи человек.

Личный счет,Татьяна Голикова,Владимир Путин,Минфин России,
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