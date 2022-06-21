В РФ захотели резко поднять денежные выплаты льготникам

Депутаты ЛДПР планируют в ближайшее время внести в Госдуму законопроект, который позволит увеличить ежемесячные выплаты льготным категориям граждан. Об этом сообщает газета "Известия".

Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости» Александр Кряжев/РИА «Новости»

По данным издания, повышение может коснуться выплат инвалидам, в том числе детям и инвалидам войны, участникам ВОВ, ветеранам боевых действий, а также лицам, которые пострадали впоследствии воздействия радиации. В пояснительной записке к проекту говорится, что индексация ежемесячных денежных выплат "не соответствует реальному росту цен, в том числе на транспорт, лекарства и другие монетизированные льготы, что приводит к постоянному удешевлению указанных выплат" и увеличивает социальное недовольство льготников.

"С 1 февраля 2022 года размер ЕДВ ветеранам боевых действий составил лишь 3481,85 рубля, участникам Великой Отечественной войны — 4 746,28 рубля, а инвалидам войны — 6 328,41 рубля", - уточняется в пояснительной записке.

Авторы инициативы также указывают на то, что получали ежемесячных денежных выплат имеют право на получение госпомощи в виде набора услуг, включая лекарства, путевки и бесплатные проезд к месту лечения, что потом вычитается из пособий. По их оценке, увеличение ежемесячных денежных выплат потребует выделение из бюджета в 2023 году дополнительно 224 млрд рублей.