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1 час назад

Автоэксперты предупредили о проблемах с выплатами по ОСАГО

Ura.Ru

По мнению экспертов водителям в России будет труднее получить ремонт по ОСАГО и выплат на детали может не хватить, если учитывать их новую стоимость. Об этом предупреждают автоэксперты.

Россиян предупредили о проблемах с выплатами по ОСАГО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заявленное страховыми агентами повышение стоимости запчастей на 28,7%, не отражает реальную ситуацию, считают опрошенные «Известиями» автоэксперты. По итогу для водителей расходы на ремонт авто даже по страховке будут значительными. По словам специалистов, чтобы «справочные» цены соответствовали рыночным, их надо было поднимать минимум на 70—75%.

Как поясняет эксперт рынка и маркетолога компании Auto3N Марины Белоглядовой, цены на запасные части для машин выросли заметно сильнее.

«Еще в начале весны по ряду позиций стоимость деталей выросла на 50—60%, — отметила она.

С ней соглашается и вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, стоимость деталей, указанная в справочниках, имеет мало общего с реальной ситуацией на рынке.

Изменения связаны с вступлением в силу новой редакция ценовых справочников, которые используются для расчета размера компенсации по ОСАГО. По словам страховых агентов они были разработаны с учетом роста цен на запчасти.

Личный счет,Антон Шапарин,
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