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1 час назад

Выходное пособие при увольнении 2022: расчет и размер страховых взносов

Алиса Селезнёва

Выходное пособие при увольнении — это единовременная выплата, которая выдается сотруднику, чтобы оказать ему материальную поддержку на время поиска новой работы, если старую он покинул не по своей воле и вине. В каких случаях оно выплачивается, как происходит расчет, в какие сроки работодатель обязан оплатить пособие и какие существуют страховые взносы в 2022 году, рассказываем в материале «Рамблера».

Выходное пособие при увольнении 2022: расчет и размер страховых взносов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кто может получить выходное пособие при увольнении в РФ

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Для того, чтобы сотрудник получил выходное пособие при расторжении трудового договора, должны быть основания. Если человек увольняется по собственному желанию, ему пособие не полагается. В таком случае, согласно Трудовому кодексу РФ, сотруднику выплачивают деньги, которые он заработал до увольнения, и компенсацию за неиспользованный отпуск. Также выходное пособие не положено сотрудникам:

  • непрошедшим испытательный срок,
  • заключившим трудовой договор сроком до двух месяцев,
  • совершившим проступок, за который полагается крайняя мера административной ответственности по статье 81 ТК РФ.

Случаи выплаты выходных пособий при расторжении трудового договора с сотрудником:

  • при увольнении в связи с сокращением численности или штата работников;
  • в связи с ликвидацией организации;
  • в связи с отказом работника от перевода в другой регион;
  • при отказе сотрудника от работы в связи с изменением условий труда;
  • в связи с призывом работника на военную службу;
  • при расторжении трудового договора в связи со сменой собственника;
  • при отмене неправильного трудового договора по вине работодателя;
  • при освобождении должности уволенному ранее сотруднику (в случае нарушения закона и восстановления по решению суда) или вернувшейся после декрета сотруднице;
  • при невозможности выполнять работу сотрудником по инвалидности в соответствии с медицинским заключением.

В последнем случае, при увольнении по состоянию здоровья, сначала работодатель должен предложить сотруднику другую, более подходящую работу. В связи с отсутствием у работодателя соответствующей работы трудовой договор расторгается и сотруднику выплачивается выходное пособие. Как оно рассчитывается?

Расчет выходного пособия в 2022 году

Порядок назначения выплаты выходного пособия регламентируется статьей 178 Трудового кодекса РФ. В ней говорится:

«При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (пункт 1 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) либо сокращением численности или штата работников организации (пункт 2 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка».

То есть для работника, уволенного в связи с сокращением численности или штата работников, или ликвидации организации, рассчитывается выходное пособие в размере средней заработной платы за месяц, в котором произошло увольнение.

Точная сумма выходного пособия рассчитывается по формуле:

ВП = (ЗПр.п. /ОДф) Х Драб,

где:
  • ЗПр.п. — объем общего дохода за расчетный период;
  • ОДф — количество смен или рабочих дней, отработанных на предприятии (не учитываются дни отпуска и время пребывания на больничном);
  • Драб — количество рабочих дней в месяце, следующим за датой увольнения.

При этом возможны и повышенные размеры выходных пособий по усмотрению организации. Это прописывается во внутренних локальных нормативных документах компании.

Также есть уточнения, касающиеся выплат выходного пособия в связи с сокращением численности или штата работников. Согласно Трудовому кодексу РФ, если второй месяц после увольнения сотрудник не может найти новую работу, он может обратиться к работодателю за выплатой еще одного выходного пособия. Также можно получить средний заработок и за третий месяц. Для этого необходимо встать на учет в центре занятости. Важно, чтобы сотрудник обратился в этот орган в течение 14 рабочих дней после увольнения.

В остальных случаях выплачивается пособие в размере двухнедельного среднего заработка. А именно:

  • если необходимо перейти на работу в другую местность, а работник не готов это сделать;
  • при призыве работника на военную службу;
  • если изменились условия труда, на которые сотрудник не согласен;
  • если человек не может перейти на другую работу по состоянию здоровья;
  • при восстановлении сотрудника, который раньше занимал должность.

Страховые взносы

При условии, что размер выплаты равняется среднемесячному заработку сотрудника, эта сумма не облагается страховыми взносами и НДФЛ, согласно статьям 217 и 422 НК РФ. Если в своих локальных нормативных документах организация установила размер выходного пособия, превышающий три средних заработка за три месяца, сумма превышения облагается страховыми взносами и НДФЛ. Если компания работает в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях, лимит - шестикратный размер среднемесячного заработка.

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