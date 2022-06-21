Выходное пособие при увольнении 2022: расчет и размер страховых взносов

Выходное пособие при увольнении — это единовременная выплата, которая выдается сотруднику, чтобы оказать ему материальную поддержку на время поиска новой работы, если старую он покинул не по своей воле и вине. В каких случаях оно выплачивается, как происходит расчет, в какие сроки работодатель обязан оплатить пособие и какие существуют страховые взносы в 2022 году, рассказываем в материале «Рамблера».

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Кто может получить выходное пособие при увольнении в РФ

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Для того, чтобы сотрудник получил выходное пособие при расторжении трудового договора, должны быть основания. Если человек увольняется по собственному желанию, ему пособие не полагается. В таком случае, согласно Трудовому кодексу РФ, сотруднику выплачивают деньги, которые он заработал до увольнения, и компенсацию за неиспользованный отпуск. Также выходное пособие не положено сотрудникам:

непрошедшим испытательный срок,

заключившим трудовой договор сроком до двух месяцев,

совершившим проступок, за который полагается крайняя мера административной ответственности по статье 81 ТК РФ.

Случаи выплаты выходных пособий при расторжении трудового договора с сотрудником:

при увольнении в связи с сокращением численности или штата работников;

в связи с ликвидацией организации;

в связи с отказом работника от перевода в другой регион;

при отказе сотрудника от работы в связи с изменением условий труда;

в связи с призывом работника на военную службу;

при расторжении трудового договора в связи со сменой собственника;

при отмене неправильного трудового договора по вине работодателя;

при освобождении должности уволенному ранее сотруднику (в случае нарушения закона и восстановления по решению суда) или вернувшейся после декрета сотруднице;

при невозможности выполнять работу сотрудником по инвалидности в соответствии с медицинским заключением.

В последнем случае, при увольнении по состоянию здоровья, сначала работодатель должен предложить сотруднику другую, более подходящую работу. В связи с отсутствием у работодателя соответствующей работы трудовой договор расторгается и сотруднику выплачивается выходное пособие. Как оно рассчитывается?

Расчет выходного пособия в 2022 году

Порядок назначения выплаты выходного пособия регламентируется статьей 178 Трудового кодекса РФ. В ней говорится:

«При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (пункт 1 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) либо сокращением численности или штата работников организации (пункт 2 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка».

То есть для работника, уволенного в связи с сокращением численности или штата работников, или ликвидации организации, рассчитывается выходное пособие в размере средней заработной платы за месяц, в котором произошло увольнение.

Точная сумма выходного пособия рассчитывается по формуле:

ВП = (ЗПр.п. /ОДф) Х Драб,

ЗПр.п. — объем общего дохода за расчетный период;

ОДф — количество смен или рабочих дней, отработанных на предприятии (не учитываются дни отпуска и время пребывания на больничном);

Драб — количество рабочих дней в месяце, следующим за датой увольнения. где:

При этом возможны и повышенные размеры выходных пособий по усмотрению организации. Это прописывается во внутренних локальных нормативных документах компании.

Также есть уточнения, касающиеся выплат выходного пособия в связи с сокращением численности или штата работников. Согласно Трудовому кодексу РФ, если второй месяц после увольнения сотрудник не может найти новую работу, он может обратиться к работодателю за выплатой еще одного выходного пособия. Также можно получить средний заработок и за третий месяц. Для этого необходимо встать на учет в центре занятости. Важно, чтобы сотрудник обратился в этот орган в течение 14 рабочих дней после увольнения.

В остальных случаях выплачивается пособие в размере двухнедельного среднего заработка. А именно:

если необходимо перейти на работу в другую местность, а работник не готов это сделать;

при призыве работника на военную службу;

если изменились условия труда, на которые сотрудник не согласен;

если человек не может перейти на другую работу по состоянию здоровья;

при восстановлении сотрудника, который раньше занимал должность.

Страховые взносы