Выходное пособие при увольнении 2022: расчет и размер страховых взносов

Выходное пособие при увольнении — это единовременная выплата, которая выдается сотруднику, чтобы оказать ему материальную поддержку на время поиска новой работы, если старую он покинул не по своей воле и вине. В каких случаях оно выплачивается, как происходит расчет, в какие сроки работодатель обязан оплатить пособие и какие существуют страховые взносы в 2022 году, рассказываем в материале «Рамблера».
Для того, чтобы сотрудник получил выходное пособие при расторжении трудового договора, должны быть основания. Если человек увольняется по собственному желанию, ему пособие не полагается. В таком случае, согласно Трудовому кодексу РФ, сотруднику выплачивают деньги, которые он заработал до увольнения, и компенсацию за неиспользованный отпуск. Также выходное пособие не положено сотрудникам:
Случаи выплаты выходных пособий при расторжении трудового договора с сотрудником:
В последнем случае, при увольнении по состоянию здоровья, сначала работодатель должен предложить сотруднику другую, более подходящую работу. В связи с отсутствием у работодателя соответствующей работы трудовой договор расторгается и сотруднику выплачивается выходное пособие. Как оно рассчитывается?
Порядок назначения выплаты выходного пособия регламентируется статьей 178 Трудового кодекса РФ. В ней говорится:
«При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (пункт 1 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) либо сокращением численности или штата работников организации (пункт 2 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка».
То есть для работника, уволенного в связи с сокращением численности или штата работников, или ликвидации организации, рассчитывается выходное пособие в размере средней заработной платы за месяц, в котором произошло увольнение.
Точная сумма выходного пособия рассчитывается по формуле:
ВП = (ЗПр.п. /ОДф) Х Драб,
При этом возможны и повышенные размеры выходных пособий по усмотрению организации. Это прописывается во внутренних локальных нормативных документах компании.
Также есть уточнения, касающиеся выплат выходного пособия в связи с сокращением численности или штата работников. Согласно Трудовому кодексу РФ, если второй месяц после увольнения сотрудник не может найти новую работу, он может обратиться к работодателю за выплатой еще одного выходного пособия. Также можно получить средний заработок и за третий месяц. Для этого необходимо встать на учет в центре занятости. Важно, чтобы сотрудник обратился в этот орган в течение 14 рабочих дней после увольнения.
В остальных случаях выплачивается пособие в размере двухнедельного среднего заработка. А именно:
При условии, что размер выплаты равняется среднемесячному заработку сотрудника, эта сумма не облагается страховыми взносами и НДФЛ, согласно статьям 217 и 422 НК РФ. Если в своих локальных нормативных документах организация установила размер выходного пособия, превышающий три средних заработка за три месяца, сумма превышения облагается страховыми взносами и НДФЛ. Если компания работает в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях, лимит - шестикратный размер среднемесячного заработка.