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1 час назад

СМИ: в Италии арестовали имущество подпавших под санкции ЕС россиян на €1,7 млрд

ТАССиещё 4

Сотрудники итальянской Финансовой гвардии (силового подразделения Минэкономики) с февраля на фоне украинского кризиса по состоянию на 31 мая приняли меры в отношении 14 включенных в санкционные списки ЕС человек и арестовали различное имущество на сумму €1,7 млрд. Об этом в среду сообщила экономическая газета Il Sole 24 Ore.

В Италии арестовали имущество подпавших под санкции ЕС россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее данным, речь идет о недвижимости, автотранспортных средствах, яхтах, самолетах и активах компаний. Всего проверки были проведены в отношении более 1,1 тыс. лиц.

В начале марта министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо объявил, что власти приступили к процедуре конфискации "имущества российских олигархов".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Личный счет,Владимир Путин,ЕС,
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