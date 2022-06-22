В Италии арестовали имущество подпавших под санкции ЕС россиян

Сотрудники итальянской Финансовой гвардии (силового подразделения Минэкономики) с февраля на фоне украинского кризиса по состоянию на 31 мая приняли меры в отношении 14 включенных в санкционные списки ЕС человек и арестовали различное имущество на сумму €1,7 млрд. Об этом в среду сообщила экономическая газета Il Sole 24 Ore.

По ее данным, речь идет о недвижимости, автотранспортных средствах, яхтах, самолетах и активах компаний. Всего проверки были проведены в отношении более 1,1 тыс. лиц.

В начале марта министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо объявил, что власти приступили к процедуре конфискации "имущества российских олигархов".