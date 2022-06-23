СМИ: действие маткапитала могут расширить

По данным издания, в пояснительной записке к законопроекту говорится, что в большинстве своем маткапитал используется для покупки квартиры или строительства жилого дома. Однако, те семьи, у которых нет земельного участка, оказываются в затруднительном положении — купить участок на деньги с маткапитала нельзя по закону, а построить дом не на чем.