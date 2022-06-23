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1 час назад

СМИ: действие маткапитала могут расширить

Свободная прессаиещё 1

Действие материнского капитала могут расширить на покупку земли, проект соответствующего закона уже разработан и готовится к внесению в Госдуму.

СМИ: действие маткапитала могут расширить
Фото: ТАССТАСС

"В число способов использования материнского капитала необходимо включить возможность покупки земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Соответствующие поправки в закон подготовили эксперты ОНФ", — сообщают "Известия".

По данным издания, в пояснительной записке к законопроекту говорится, что в большинстве своем маткапитал используется для покупки квартиры или строительства жилого дома. Однако, те семьи, у которых нет земельного участка, оказываются в затруднительном положении — купить участок на деньги с маткапитала нельзя по закону, а построить дом не на чем.

"В ОНФ предлагают позволить семьям с детьми направлять не более половины маткапитала на приобретение земельного участка. Оставшиеся деньги граждане могут использовать по своему усмотрению", — говорится в сообщении.

Ранее "СП" писала, что в России появится льготная промышленная ипотека.

Личный счет,Госдума,
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