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1 час назад

В России анонсировали важные изменения для пенсионеров

Елена Прошина

В России среднегодовой размер пенсии неработающих пенсионеров может составить 24 477 рубля к 2025 году, сообщает РБК со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда РФ на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

В России анонсировали важные изменения для пенсионеров
Фото: ТАССТАСС

Согласно планам Министерства труда, в ближайшие три года страховые пенсии могут быть с 1 января 2023 года — на 6,8% (в результате этого среднегодовой размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 22 174 рубля).

Россиянам напомнили о возможности получить часть пенсии раньше

С 1 января 2024 года предполагается, что выплата увеличится еще на 6,1%. Тогда среднегодовой размер пенсии составит 23 390 рублей. С 1 февраля 2025 года индексация должна составить 4% и с 1 апреля 2025 года — на 3,6% (среднегодовой размер пенсии составит 24 477 рублей).

Согласно представленным данным, в ближайшие три года работающих пенсионеров индексация не затронет. Такой бюджет рассчитан в ПФР.

Напомним, у российских граждан есть право на получение накопительной части пенсии до наступления общеустановленного пенсионного возраста. Такая возможность появилась после 2019 года, когда в России началось поэтапное повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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