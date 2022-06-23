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55 минут назад

Россиянам назвали стоимость отдыха на Алтае

Елена Прошина

Ассоциация туроператоров России (АТОР) изучила цены нынешнего сезона на отдых на Алтае. Самое бюджетное размещение обойдется от 14 тыс. рублей в неделю. Об этом сообщается на сайте организации.

По данным АТОР, в настоящее время на алтайском направлении зафиксирована загрузка близкая к максимальной. За год спрос на Алтай вырос на 20%. По мнению экспертов, это связано с закрытием аэропортов на юге страны и сложностями с зарубежными поездками.

Цены размещения на Алтае разнятся и зависят от спроса, уровня отеля, расположения, питания и инфраструктуры. Самый доступный вариант сейчас предлагает база отдыха «Дикий Берег», где можно остановиться двоим на неделю в номере эконом без удобств и без питания. С размещением в середине июля такой отдых обойдется в 14 тыс. рублей.

Отдых в июле в парк-отеле «Ая» на неделю уже будет стоить от 70 тыс. рублей на двоих с завтраками, а в отеле высокого уровня «Клевер Резорт» проживание в базовом номере без питания - уже от 175 тыс. рублей.

Можно приобрести и экскурсионные туры. Шестидневные программы в среднем стоят от 25 до 30 тыс. рублей на человека. В стоимость включено проживание и транспортное обслуживание. Есть и более дорогие предложения. Так, тур «Привет, Горный Алтай! Лайт» обойдется в 67,5 тыс. рублей на двоих, а программа «Сердце Алтая» - в 120,5 тыс. рублей.

Сколько на самом деле стоит отдых в Турции летом 2022

В связи с увеличением спроса сейчас наблюдается дефицит мест в гостиницах. В некоторых местах забронировать номер можно только на сентябрь.

«Спрос сейчас очень высок. Многие объекты высокого уровня на Алтае уже на 100% заполнены, найти проживание на длительный период сложно», – рассказали в компании «Русский Экспресс».

Ранее сообщалось, что на территории Алтайского края открыли 57 официальных пляжей. Так, в Барнауле работают 8 пляжей, в Бийске и на Яровом – по четыре, в с. Саввушка Змеиногорского района – десять.

Личный счет,Видео,Ассоциация туроператоров России,
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