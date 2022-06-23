Россиянам назвали риски хранения денег в долларах

Доллар на протяжении многих лет считался одним из наиболее надежных инструментов для сбережений, однако сейчас он становится источником риска для вкладчика. Об этом заявил газете «Ведомости» председатель правления Тинькофф банка Станислав Близнюк.

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Опасность хранения сбережений в долларах обусловлена отсутствием возможности у российских банков проводить долларовые платежи без задействования инфраструктуры американских банков.

Кроме того, власти РФ ограничили возможности банковского сектора РФ по хранению и инвестированию валют в настоящее время.

Введение комиссий и различных ограничений на валютные операции не является способом заработка банком. Это, скорее, призыв изменить паттерны поведения клиентов, подчеркнул Близнюк.

Сейчас есть достаточно много доступных альтернатив накоплениям в валюте, указал он. В частности, он указал на возможность снять наличные в банкоматах, либо сделать SWIFT-перевод на свой счет или счет родственника в иностранном банке в соответствии с доступными в банке лимитами. Также россияне могут перевести сбережения в долларах и евро в альтернативные валюты, или вложить их в драгоценные металлы.

Близнюк также советует обратить внимание на покупку фьючерса на доллар, драгметаллы, нефть или природный газ. Также есть возможность купить акции и облигации, напомнил он.

Председатель правления «Тинькофф банка» также отметил наличие неплохих рублевых акций с высокой дивидендной доходностью. По его словам, инвестаналитики постоянно создают подборки инвестиционных инструментов с разным риском на любой вкус.