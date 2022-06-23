Россияне установили рекорд по займам «до зарплаты»

В мае 2022 года россияне установили полугодовой рекорд по микрозаймам «до зарплаты». Также граждане набрали больше срочных займов, чем в начале пандемии коронавируса, свидетельствуют данные финансовой онлайн-платформы Webbankir, с которым ознакомился «Коммерсантъ». По сравнению с маем 2020 года в тот же период 2022 года доля граждан, взявших микрокредиты, выросла на 4 процентных пункта (6% и 10% соответственно).

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Согласно данным Национального бюро кредитных историй, в мае 2022 года было выдано 2,38 миллиона срочных займов — в размере до 30 000 рублей и сроком до 30 дней. В общей сложности было выдано 21,59 миллиарда рублей, что стало максимальным с декабря 2021 года и на 16 процентов превышает показатель годовой давности. По данным ЦБ, в январе-марте 2022 года россияне набрали микрозаймов на 175 миллиардов рублей.

Гендиректор компании Webbankir Андрей Пономарев объяснил, что спрос на срочные займы «до зарплаты» возник из-за высокой инфляции, в результате которой зарплаты не успевают за ростом цен.

«Даже работающие люди, которые формально сохранили уровень доходов, начинают испытывать финансовые затруднения», — рассказал он. Эксперт прогнозирует, что займы сроком до 30 дней останутся наиболее динамичным сегментом рынка МФО в течение всего 2022 года.