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1 час назад

Россиянам разрешили зачислять валюту от продажи акций на зарубежные счета

Lenta.ru

Министерство финансов России разрешило гражданам зачислять валюту от продажи и погашения ценных бумаг на зарубежные счета. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства. Мера действует с 17 июня 2022 года без ограничения срока.

Россиянам разрешили зачислять валюту от продажи акций на зарубежные счета
Фото:  Александр Миридонов / Коммерсантъ Александр Миридонов / Коммерсантъ

Перевод средств в иностранной валюте на счета, открытые в зарубежных финансовых организациях, россиянам был запрещен указом президента с 1 марта. Чтобы зачислить на них валюту от продажи ценных бумаг, требовалось специальное разрешение правительственной комиссии. Для зачисления дивидендов и купонов такой документ был не нужен.

Об отмене запрета объявила лава ЦБ Эльвира Набиуллина 16 июня на Петербургском международнрм экономическом форуме.

«Буквально на днях правительственная комиссия — Антон Германович [Силуанов] возглавляет — решение приняла, про которое рынок спрашивал — многие российские граждане вложились в иностранные акции, купоны и выплаты можно было зачислять на иностранные счета, а от продажи акций нельзя зачислять. Я так понимаю, что это решение принято, это тоже очередной шаг по ослаблению», — сказала председатель Банка России.

Минфин России,Банк России,
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