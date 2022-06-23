Россиянам разрешили зачислять валюту от продажи акций на зарубежные счета

«Буквально на днях правительственная комиссия — Антон Германович [Силуанов] возглавляет — решение приняла, про которое рынок спрашивал — многие российские граждане вложились в иностранные акции, купоны и выплаты можно было зачислять на иностранные счета, а от продажи акций нельзя зачислять. Я так понимаю, что это решение принято, это тоже очередной шаг по ослаблению», — сказала председатель Банка России.