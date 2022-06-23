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52 минуты назад

Россиянам захотели ввести новый налоговый вычет

Елена Прошина

Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести налоговый вычет на «выпускной набор», который включает в себя платья и костюмы для выпускников школ. По его мнению, мера позволит помочь россиянам, оказавшимся в непростом финансовом положении сегодня, передает «РИА Новости».

Россиянам захотели ввести новый налоговый вычет
Фото: ТАССТАСС

«В России стартовала пора выпускных. Мы считаем, что данный налоговый вычет нужно определять и для тех, кто уже купил вечерний наряд, и для тех, кто собирается это сделать. Безусловно, сегодня у многих родителей сложное финансовое положение. В этой связи государство должно помочь гражданам в этой ситуации», — приводятся в материале слова Чернышова.

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По данным опрошенных «РИА Новости» магазинов одежды и обуви в 2022 году цены на платья варьируются от 3,5 до 110 тысяч рублей. Костюм-тройка с рубашкой обойдется родителям выпускника дешевле, но в среднем ценник на наряды и аксессуары к ним составит десять тысяч рублей.

Личный счет,Борис Чернышов,ЛДПР,Госдума,
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