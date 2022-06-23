Россиянам захотели ввести новый налоговый вычет

«В России стартовала пора выпускных. Мы считаем, что данный налоговый вычет нужно определять и для тех, кто уже купил вечерний наряд, и для тех, кто собирается это сделать. Безусловно, сегодня у многих родителей сложное финансовое положение. В этой связи государство должно помочь гражданам в этой ситуации», — приводятся в материале слова Чернышова.