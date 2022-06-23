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1 час назад

Российские семьи получат четыре выплаты в июле

Елена Прошина

Российские семьи получат в июле от Пенсионного фонда РФ четыре выплаты почти по семь тысяч рублей. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Российские семьи получат четыре выплаты в июле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что речь идет о новой денежной выплате на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Заявления на данное пособие начали принимать еще в мае, однако не все семьи обратились за ним. В связи с этим в ПФР анонсировали, что, если россияне сделают это в июле, то получат выплату сразу за четыре месяца. С августа пособие будут назначать, начиная с апреля.

В PRIMPRESS обратили внимание, что сумму в размере почти 28 тысяч рублей получат лишь те российские семьи, которые подадут и получат одобрение заявления в июле. Зачисление пособия будет осуществляться на банковскую карту четырьмя операциями в течение одного дня.

Напомним, что размер выплаты составляет половину прожиточного минимума на детей в каждом регионе России. В среднем по стране он колеблется в районе 6750 рублей.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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