Российские семьи получат четыре выплаты в июле

Российские семьи получат в июле от Пенсионного фонда РФ четыре выплаты почти по семь тысяч рублей. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Отмечается, что речь идет о новой денежной выплате на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Заявления на данное пособие начали принимать еще в мае, однако не все семьи обратились за ним. В связи с этим в ПФР анонсировали, что, если россияне сделают это в июле, то получат выплату сразу за четыре месяца. С августа пособие будут назначать, начиная с апреля.

В PRIMPRESS обратили внимание, что сумму в размере почти 28 тысяч рублей получат лишь те российские семьи, которые подадут и получат одобрение заявления в июле. Зачисление пособия будет осуществляться на банковскую карту четырьмя операциями в течение одного дня.