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1 час назад

Россиянам объяснили, кому повысят зарплаты с 1 июля

Елена Прошина

Россияне, чья заработная плата находится на уровне минимальной оплаты труда (МРОТ), могут рассчитывать на повышение доходов в июле. Об этом рассказал директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев в беседе с агентством «Прайм».

Кому повысят зарплаты с 1 июля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он напомнил, что в данный момент минимальная оплата труда составляет 15 279 рублей. Дударев подчеркнул, что компаниям придется повышать сотрудникам зарплату до новой величины МРОТ, чтобы соблюдать законодательство.

Он обратил внимание, что районные коэффициенты и надбавка за стаж не входят в размер МРОТ, и гражданам России, работающим в районах с особыми климатическими условиями, следует учитывать это. Надбавки за эти факторы начисляются сверх показателя МРОТ, добавил он.

Отмечается, что теперь зарплата сотрудника за полный календарный месяц не может быть ниже МРОТ. Однако оклад может быть ниже этого уровня.

«В этом случае работодатель вправе не менять структуру выплаты сотрудникам и оставить ФОТ (форма оплаты труда) без изменений», — рассказал Дударев.

Он также пояснил, что в ситуации, когда оклад равен размеру МРОТ, есть несколько вариантов изменения доходов. Надбавка может остаться неизменной, а совокупный доход повысится на разницу увеличения МРОТ. Также надбавка может уменьшиться пропорционально повышению МРОТ, и общий доход сотрудника останется прежним. В третьем случае надбавка устанавливается в процентном соотношении от оклада, тогда увеличатся и оклад, и надбавка.

Личный счет,Дмитрий Дударев,
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