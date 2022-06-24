Ряд крупных банков перестал открывать счета в валюте

Некоторые российские банки перестали открывать накопительные счета и вклады в долларах и евро. Речь идет о Совкомбанке, ПСБ, Росбанке, а также банках "Открытие" и "Тинькофф", сообщила в пятницу газета "Известия" по результатам звонков в call-центры кредитных организаций.
Как рассказали изданию в Совкомбанке, открытие накопительных и депозитных валютных счетов было приостановлено еще в мае. Создание накопительных счетов и вкладов также стало недоступно для новых клиентов ПСБ. В Росбанке пояснили, что открытие счетов в долларах и евро невозможно с 9 июня.
Представители банка "Открытие" отметили, что кредитная организация открывает счета только в национальной валюте в соответствии с соответствующим распоряжением банка. При этом валютные счета недоступны с 15 июня, уточняет газета. Отсутствие вариантов с валютными счетами также подтвердили в службе поддержки Райффайзенбанка.
"Известия" направили запросы в крупные банки. В ВТБ, банке "Ак Барс", МКБ и "УБРиР" отметили, что ограничений на открытие депозитных и накопительных счетов в валюте, включая доллары США и евро, нет.
Ранее "Тинькофф банк" сообщил, что с 28 мая временно прекращает открывать вклады в валюте и рекомендовал присмотреться к вкладам в рублях.
Ряд крупных российских банков также начали массово вводить комиссию за хранение валюты на счете. О данном шаге объявили: "Тинькофф банк", Райффайзенбанк и Росбанк, уже ввели плату банки "Авангард" и "Уралсиб". Кроме того, часть российских брокеров ввела ограничения на операции с валютой. Речь идет о вводе и выводе средств в долларах и евро.