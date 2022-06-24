В Госдуме предложили освободить малоимущих от НДФЛ

«Минфин предлагает точечные льготы, которые затронут небольшое количество граждан. В то время как сегодня необходимы более масштабные, системные решения. <…> Мы предлагаем полностью освободить от НДФЛ (налог на доход физических лиц — прим. URA.RU) малоимущих, граждан с доходами ниже прожиточного минимума, — а это около 20 миллионов человек», — приводит слова Миронова его пресс-служба.