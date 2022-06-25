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1 час назад

Россиянам перечислили условия получения надбавки к пенсии

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Надбавку к пенсии можно получить при достижении 80-летнего возраста. Об этом агентству «Прайм» сообщили в Отделении ПФР по городу Москве и Московской области.

Россиянам перечислили условия получения надбавки к пенсии
Фото: ТАССТАСС

«На сегодняшний день фиксированная выплата составляет 7220,74 рубля — именно на такую сумму будет увеличен размер страховой пенсии по старости», — отметили собеседники агентства.

Они уточнили, что перерасчет происходит автоматически: деньги поступают на счет пенсионера со следующего месяца после достижения им 80 лет, с доплатой с даты рождения. Помимо пенсии, нуждающиеся в постоянном уходе пожилые люди имеют право на оформление компенсации.

Ранее россияне заявили о планах скопить пять миллионов рублей к пенсии.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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