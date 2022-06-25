В ПФР сообщили, кому положена вторая пенсия

Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости перечисляется в удвоенном размере гражданам в возрасте старше 80 лет. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Отделения ПФР по городу Москве и Московской области.
«На сегодняшний день фиксированная выплата составляет 7220,74 рубля – именно на такую сумму будет увеличен размер страховой пенсии по старости», - говорится в сообщении.
Отмечается, что перерасчет осуществляется в автоматическом режиме. Денежные средства поступают на счет пенсионера со следующего месяца после достижения необходимого возраста. Кроме того, при первом перечислении выплачивается доплата с даты рождения.
В фонде подчеркнули, что повышенная пенсия не полагается инвалидам первой группы, получателям соцпенсий, а также пенсий по случаю потери кормильца.
Специалисты напомнили, что люди серебряного возраста имеют установленное законом право на оформление компенсации по уходу за собой. Деньги будут перечисляться даже в том случае, если ухаживать за пожилым человеком будут близкие родственники.