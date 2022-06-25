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57 минут назад

В ПФР сообщили, кому положена вторая пенсия

Илья Родин

Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости перечисляется в удвоенном размере гражданам в возрасте старше 80 лет. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Отделения ПФР по городу Москве и Московской области.

В ПФР сообщили, кому положена вторая пенсия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На сегодняшний день фиксированная выплата составляет 7220,74 рубля – именно на такую сумму будет увеличен размер страховой пенсии по старости», - говорится в сообщении.

Отмечается, что перерасчет осуществляется в автоматическом режиме. Денежные средства поступают на счет пенсионера со следующего месяца после достижения необходимого возраста. Кроме того, при первом перечислении выплачивается доплата с даты рождения.

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В фонде подчеркнули, что повышенная пенсия не полагается инвалидам первой группы, получателям соцпенсий, а также пенсий по случаю потери кормильца.

Специалисты напомнили, что люди серебряного возраста имеют установленное законом право на оформление компенсации по уходу за собой. Деньги будут перечисляться даже в том случае, если ухаживать за пожилым человеком будут близкие родственники.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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