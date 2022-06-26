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59 минут назад

Россиян предупредили об изменении тарифов на коммунальные услуги с 1 июля

Майк Габриелян

В июле в России вырастет плата за коммунальные услуги. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев, сообщает «Прайм».

Россиян предупредили об изменении тарифов на коммунальные услуги с 1 июля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт напомнил, что тарифы ЖКХ пересчитывают ежегодно. Максимальные индексы удорожания коммунальных услуг определяются для каждого региона России. В среднем платежи вырастут на 3,5-5%.

В Петербурге, Чечне, Крыму, Татарстане подорожание составит более 6%, В Москве и Дагестане тарифы вырастут на 6%, в Челябинской и Ульяновской области — на 3,4%.

«При этом в отдельно взятом населенном пункте допускается рост тарифов сверх установленного норматива», – отметил юрист.

В других населенных пунктах региона тариф должен быть меньше среднего значения, «чтобы была соблюдена пропорциональность».

Соловьев также напомнил, что имеют право на субсидию граждане, у которых более 22% дохода уходит на оплату ЖКХ. Размер субсидии зависит от состава семьи, регионального стандарта ЖКХ, совокупного дохода.

Ранее депутат Делягин указал на связь воровства с ростом тарифов ЖКХ в Петербурге.

Личный счет,Иван Соловьев,
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