Россиян предупредили об изменении тарифов на коммунальные услуги с 1 июля

В июле в России вырастет плата за коммунальные услуги. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев, сообщает «Прайм».
Эксперт напомнил, что тарифы ЖКХ пересчитывают ежегодно. Максимальные индексы удорожания коммунальных услуг определяются для каждого региона России. В среднем платежи вырастут на 3,5-5%.
В Петербурге, Чечне, Крыму, Татарстане подорожание составит более 6%, В Москве и Дагестане тарифы вырастут на 6%, в Челябинской и Ульяновской области — на 3,4%.
«При этом в отдельно взятом населенном пункте допускается рост тарифов сверх установленного норматива», – отметил юрист.
В других населенных пунктах региона тариф должен быть меньше среднего значения, «чтобы была соблюдена пропорциональность».
Соловьев также напомнил, что имеют право на субсидию граждане, у которых более 22% дохода уходит на оплату ЖКХ. Размер субсидии зависит от состава семьи, регионального стандарта ЖКХ, совокупного дохода.
Ранее депутат Делягин указал на связь воровства с ростом тарифов ЖКХ в Петербурге.