"Тинькофф банк" сообщил о возможных длительных SWIFT-переводах

SWIFT-переводы клиентов "Тинькофф банка" могут идти долго, в том числе в связи с ростом числа проверок со стороны западных партнеров.

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Таким образом в кредитной организации прокомментировали ТАСС появившуюся ранее сегодня в одном из телеграм-каналов информацию о том, что SWIFT-переводы клиентов "Тинькофф", отправленные после введения минимального порога в $20 тыс., до сих пор не исполнены при том, что на отправку платежа отводится 8 дней.

"SWIFT-переводы могут идти долго, в том числе из-за увеличения числа проверок со стороны западных партнеров и снижения числа обрабатываемых ими SWIFT-платежей", - сообщили в пресс-службе банка.

Как сообщили корреспонденту ТАСС по телефону "горячей линии" "Тинькофф" на вопрос о сроке отправки SWIFT-платежа после введения минимального порога в $20 тыс., срок отправки переводов сейчас увеличился и составляет до восьми календарных дней.

"При этом будем стараться проводить их быстрее", - добавили там.

Ранее в июне банк сообщил, что с 16 июня устанавливает минимальный порог для SWIFT-переводов в размере $20 тыс. Кроме того, кредитная организация проинформировала, что появится комиссия за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах. Ее размер составит 3% от суммы перевода, но не менее 200 у.е. и не более суммы перевода. До 30 июня исходящие SWIFT-переводы для всех клиентов бесплатны. Позднее банк уточнил, что не будет взимать комиссию за переводы, отправленные до 16 июня и еще не дошедшие до клиентов.