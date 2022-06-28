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2 часа назад

Госдума приняла закон об индексации на 10% с 1 июня военных пенсий

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Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки в законодательство, нацеленные на поддержку военнослужащих, а также военных пенсионеров.

Военные пенсии проиндексируют на 10%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В соответствии с документом, военные пенсионеры получат перерасчёт пенсии с 1 июня, так же как и неработающие пенсионеры, которые уже получили это право. Пенсии будут проиндексированы на 10%», — говорится на сайте нижней палаты парламента.

В середине апреля президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по увеличению заработных плат бюджетников, социальных выплат, а также минимального размера оплаты труда (МРОТ) и величины прожиточного минимума.

Личный счет,Владимир Путин,Госдума,
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