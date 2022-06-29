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1 час назад

Центробанк предложил россиянам новый способ защиты от мошенников

Мослентаиещё 25

Новый способ защиты счетов от мошенников предложил россиянам Центральный банк России.

Центробанк предложил россиянам новый способ защиты от мошенников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С 1 октября 2022 года клиенты денежно-кредитных организаций смогут самостоятельно устанавливать запрет на онлайн-операции (переводы, кредитование) либо ограничивать их параметры — максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определенный период времени. Чтобы установить ограничения, следует написать заявление в свой банк. Отмена запрета или изменение параметров будет доступно клиентам в любое время.

«Такая упреждающая мера особенно актуальна для людей, наиболее подверженных влиянию кибермошенников, например, для пожилых граждан. Если был установлен запрет на дистанционные операции, то мошенникам не удастся оформить онлайн-кредит или похитить ваши деньги, даже если они смогли получить доступ к вашему онлайн-банкингу», — комментирует директор Департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

При этом банки, в свою очередь, будут обязаны проводить идентификацию всех устройств, с которых граждане совершают онлайн-операции, подтверждать их телефонные номера и адреса электронной почты.

Ранее стали известны основные уловки мошенников летом. Аферисты чаще всего используют схемы, связанные с отпуском и путешествиями.

Личный счет,Вадим Уваров,Банк России,
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