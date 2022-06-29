Центробанк предложил россиянам новый способ защиты от мошенников

Новый способ защиты счетов от мошенников предложил россиянам Центральный банк России.
С 1 октября 2022 года клиенты денежно-кредитных организаций смогут самостоятельно устанавливать запрет на онлайн-операции (переводы, кредитование) либо ограничивать их параметры — максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определенный период времени. Чтобы установить ограничения, следует написать заявление в свой банк. Отмена запрета или изменение параметров будет доступно клиентам в любое время.
«Такая упреждающая мера особенно актуальна для людей, наиболее подверженных влиянию кибермошенников, например, для пожилых граждан. Если был установлен запрет на дистанционные операции, то мошенникам не удастся оформить онлайн-кредит или похитить ваши деньги, даже если они смогли получить доступ к вашему онлайн-банкингу», — комментирует директор Департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
При этом банки, в свою очередь, будут обязаны проводить идентификацию всех устройств, с которых граждане совершают онлайн-операции, подтверждать их телефонные номера и адреса электронной почты.
Ранее стали известны основные уловки мошенников летом. Аферисты чаще всего используют схемы, связанные с отпуском и путешествиями.