Центробанк предложил россиянам новый способ защиты от мошенников

С 1 октября 2022 года клиенты денежно-кредитных организаций смогут самостоятельно устанавливать запрет на онлайн-операции (переводы, кредитование) либо ограничивать их параметры — максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определенный период времени. Чтобы установить ограничения, следует написать заявление в свой банк. Отмена запрета или изменение параметров будет доступно клиентам в любое время.