Минтранс компенсирует пассажирам отмененные авиаперелеты

Минтранс РФ заключил соглашения с 20 авиакомпаниями на возврат средств за отменные авиаперелеты. Общий размер перечисленных субсидий составил 16,9 млрд рублей. В августе и октябре ведомство заключит дополнительные соглашения на возврат средств за авиаперелеты, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

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Субсидии позволят авиакомпаниям вернуть клиентам средства за отмененные авиаперелеты на внутренних рейсах с 24 февраля по 1 июля, а также на международных с 24 февраля по 31 октября. В Минтрансе ожидают, что благодаря дополнительному финансированию компании смогут сохранить оборотные средства.

«Итогом реализации программы станет возврат авиакомпаниями денежных средств пассажирам не менее чем за 1 млн билетов», —сообщила пресс-служба.