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1 час назад

Минтранс компенсирует пассажирам отмененные авиаперелеты

BFM.RUиещё 7

Минтранс РФ заключил соглашения с 20 авиакомпаниями на возврат средств за отменные авиаперелеты. Общий размер перечисленных субсидий составил 16,9 млрд рублей. В августе и октябре ведомство заключит дополнительные соглашения на возврат средств за авиаперелеты, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

Минтранс компенсирует пассажирам отмененные авиаперелеты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Субсидии позволят авиакомпаниям вернуть клиентам средства за отмененные авиаперелеты на внутренних рейсах с 24 февраля по 1 июля, а также на международных с 24 февраля по 31 октября. В Минтрансе ожидают, что благодаря дополнительному финансированию компании смогут сохранить оборотные средства.

«Итогом реализации программы станет возврат авиакомпаниями денежных средств пассажирам не менее чем за 1 млн билетов», —сообщила пресс-служба.

В апреле правительство выделило авиаперевозчикам 100 млрд рублей для поддержки отрасли на фоне санкций и ограничений против России.

Личный счет,Минтранс РФ,
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