Почему женщины в России получают на 37% меньше мужчин

Исследование, проведенное Высшей школой экономики, показало, что женщины в России зарабатывают в среднем на 37% меньше мужчин. В материале kp.ru рассказывается, в чем причина гендерного разрыва в зарплатах.

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Во-первых, более низкая оплата труда женщин связана с тем, что они могут уйти в декрет. Сотрудниц, у которых есть дети, менее охотно принимают на работу по сравнению с мужчинами и бездетными женщинами.

Во-вторых, профессии, которые принято считать женскими (учитель, медсестра, соцработник), оплачиваются ниже, чем "мужские".

В-третьих, руководящие должности (где зарплата выше, чем на рядовых позициях) занимают, как правило, представители сильного пола.

По словам экспертов, причина всего этого — гендерное неравенство, которое наблюдается в обществе в целом. Это характерно не только для России, но и для европейских стран, где женщины получают примерно на 20% меньше, чем сильная половина человечества.

"Представительницы слабого пола нередко проигрывают мужчинам по вполне объективным причинам. Нередко женщина работает меньше дней в году — ведь она занята уходом за детьми, а это и отгулы, и отпуска, и невозможность выполнять работу сверхурочно. Кроме того, карьера многих женщин прерывается из-за рождения детей", — прокомментировал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, женщины и сами не всегда стремятся бороться с мужчинами за должности и заработки, поскольку дома есть супруг, приносящий больше дохода.