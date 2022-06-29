Госдума приняла закон об объединении ПФР и ФСС

Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором, основном чтении законопроект о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования (Социального фонда России), а также пакет сопутствующих инициатив, в том числе поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ.

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Инициативу об объединении Пенсионного фонда РФ (ПФР) и Фонда социального страхования России (ФСС) в единый фонд внес в Госдуму кабмин в мае, в первом чтении нижняя палата приняла законопроект 8 июня. Изначально предусматривалось, что учредителем Социального фонда РФ выступит правительство, а в наблюдательный совет, которому фонд будет подотчетен, войдут представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзов и работодателей.

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Согласно поправкам, принятым Госдумой во втором чтении, наблюдательный совет в Социальном фонде России ликвидируется. Как ранее пояснил ТАСС глава комитета Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, функции наблюдательного совета дублировали функции правления, поэтому депутаты ликвидировали наблюдательный совет и увеличили в правлении представительство Госдумы и Совета Федерации. По словам члена думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерины Стенякиной, в связи с ликвидацией наблюдательного совета кабмин может "создать совет по рассмотрению стратегических вопросов пенсионного и социального обеспечения".

Ко второму чтению депутаты также привели в соответствие с законом "О некоммерческих организациях" организационно-правовую форму фонда и структуру его подразделений. Еще одна поправка направлена на страхование иностранных рабочих. Как пояснил Нилов, иностранные рабочие смогут пользоваться услугами в рамках ОМС после того, как работодатели в течение трех лет будут платить за них взносы. При этом, по словам депутата, иностранные граждане при въезде в РФ "должны будут все равно покупать страховку в рамках ДМС". Депутаты также уточнили ко второму чтению, что студенческие отряды получат льготы по страховым взносам.

Реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы. По мнению авторов инициативы, в результате государство сможет централизованно управлять социальными выплатами, предоставлять их максимально оперативно, удобно и адресно.

Как ранее отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания палаты, "создание единого фонда упростит получение гражданами социальных выплат - они будут назначаться автоматически либо по одному заявлению". При этом, по словам Володина, перевод услуг в электронный вид не повлияет на их доступность для пожилых людей и инвалидов.

"После реорганизации фондов граждане, как и сейчас, смогут обращаться лично в клиентские службы и МФЦ, получить все услуги по принципу одного окна", - добавил он.

Поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ

Госдума также приняла во втором чтении сопутствующие законопроекты. Одним из них вносятся поправки в налоговое законодательство. Изменения предусматривают унификацию базы для исчисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Для основной категории плательщиков страховых взносов сохраняется совокупный тариф в размере 30% в пределах базы и 15,1% сверх базы. Льготные категории плательщиков страховых взносов объединяются в три группы, для которых льготные ставки взносов составят 15%, 7,6% и 0%. Кроме того, для плательщиков, не производящих выплаты и иные вознаграждения физлицам, законопроектом предусмотрена уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование в совокупном фиксированном размере 45 842 рубля за расчетный период 2023 года в случае, если величина дохода плательщика за расчетный период не превышает 300 000 рублей.

Одновременно предусматривается исчисление и уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование единой суммой, которая будет распределяться Федеральным казначейством между бюджетами государственных внебюджетных фондов.

Вторым сопутствующим законопроектом вносятся поправки в Бюджетный кодекс РФ. Они направлены в том числе на распределение страховых взносов, уплаченных всеми плательщиками страховых взносов, включая льготные категории. В Фонд пенсионного и социального страхования РФ на обязательное пенсионное страхование будет зачисляться 72,8% взносов, на обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 8,9%, а в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 18,3%.