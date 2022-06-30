Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
47 минут назад

Сбер запустил проект «СберЛето»

Lenta.ru

Сбер запустил «летний» проект по выбору товаров и экономии времени

Сбер запустил проект «СберЛето»
Фото: ТАССТАСС

Сбер запустил проект «СберЛето», который помогает миллионам россиян найти необходимые товары с максимальной выгодой. Пользователям доступны скидки на сезонные товары, повышенные проценты по вкладам, бонусы по использованию сервисов банка, экосистемы и партнеров Сбера и другое.

На сайте проекта представлено четыре раздела: «Настроение лета», «Забота о близких», «Для дома и дачи» и «Для бизнеса». Еженедельно на сайт загружаются новые выгодные предложения, и у каждого из них свой срок действия.

Среди самых привлекательных предложений названы: «СберПрайм» — скидка 30 процентов на подписку (шесть месяцев — за 690 рублей); «Потребительский кредит» — ставка от 6,9 процентов; «СберВклад Прайм» — ставка до восьми процентов; кредитная Сберкарта — 120 дней без процентов и снятие наличных без комиссии; «СберМаркет» — десять процентов бонусами на покупки для дачи; «СберМегаМаркет» — выгода 600 рублей на первый заказ от 3000 рублей, а также скидка до 80 процентов на сезонные товары; ТВ-приставка SberBox — скидка 500 рублей и ТВ-каналы за один рубль на три месяца; умная медиаколонка SberBox Time — скидка 2000 рублей и три месяца подписки «СберПрайм» в подарок.

Кроме того, на сайте «СберЛето» пользователи могут узнать, как получить бонусы при покупке других умных устройств Sber (SberBox Top, SberPortal), а также скидки и специальные предложения на сервисы и продукты экосистемы и партнеров Сбера.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители