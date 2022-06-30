Сбер запустил «летний» проект по выбору товаров и экономии времени

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Сбер запустил проект «СберЛето», который помогает миллионам россиян найти необходимые товары с максимальной выгодой. Пользователям доступны скидки на сезонные товары, повышенные проценты по вкладам, бонусы по использованию сервисов банка, экосистемы и партнеров Сбера и другое.

На сайте проекта представлено четыре раздела: «Настроение лета», «Забота о близких», «Для дома и дачи» и «Для бизнеса». Еженедельно на сайт загружаются новые выгодные предложения, и у каждого из них свой срок действия.

Среди самых привлекательных предложений названы: «СберПрайм» — скидка 30 процентов на подписку (шесть месяцев — за 690 рублей); «Потребительский кредит» — ставка от 6,9 процентов; «СберВклад Прайм» — ставка до восьми процентов; кредитная Сберкарта — 120 дней без процентов и снятие наличных без комиссии; «СберМаркет» — десять процентов бонусами на покупки для дачи; «СберМегаМаркет» — выгода 600 рублей на первый заказ от 3000 рублей, а также скидка до 80 процентов на сезонные товары; ТВ-приставка SberBox — скидка 500 рублей и ТВ-каналы за один рубль на три месяца; умная медиаколонка SberBox Time — скидка 2000 рублей и три месяца подписки «СберПрайм» в подарок.