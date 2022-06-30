Три налоговых вычета, о которых забывают: как вернуть свои деньги

Налоговые вычеты позволяют сэкономить и улучшить материальное положение, однако не все граждане понимают, что они могут претендовать на получение сразу нескольких возвратов. Life разбирался, как получить максимум от государства.

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Так, в России предусмотрен вычет для работающих не по трудовому договору граждан.

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«Если вы потратились на лечение, учебу, купили или отремонтировали квартиру, или пополнили индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), то имеете право вернуть или не платить 13% от определенной законом суммы, вычитаемой из НДФЛ», - отмечает издание.

Примечательно то, что на вычет могут претендовать не только те, кто работает по трудовому договору, но и те, кто оформлен по соглашению гражданско-правового характера (ГПХ). В ряде случаев вычет положен индивидуальным предпринимателям (если они не на упрощенной системе налогообложения).

Также закон предусматривает три возможных вычета, связанных со здоровьем. И все они относятся к типу социальных вычетов. Так,

в стране предоставляют вычет за платные медицинские услуги.

«Налоговое законодательство подразумевает под данным видом услуг все, с чем обычно сталкивается заболевший человек», - указывает Life.

Стоит отметить, что у данного вычета есть годовой лимит - 120 тыс. рублей (вернуть удастся 15 600 рублей налога в год)

От россиян требуется наличие справки по форме, утвержденной Минздравом, она одновременно подтверждает и лечение, и оплату за него. Также существует вычет при оплате лекарств и вычет за оплаченные спортивные услуги (закон № 305-ФЗ) при условии, что организация, их предоставившая, включена в специальный перечень.

Кроме того, россияне могут вернуть деньги за страховку. Издание подчеркивает, что зачастую граждане, которые оформляют вычет по ипотечным процентам, не заявляют о вычете по страхованию, которое они осуществляли по требованию банка.