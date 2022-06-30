Доллар и евро стали токсичными: куда стоит вложить деньги

Московская биржа запускает торги альтернативными валютами, а банки, в свою очередь, указывают на токсичность доллара и евро. Life разбирался, куда стоит вложиться и откуда сейчас следует забрать денежные средства.

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Директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин заявил, что лидер спроса среди альтернативных валют – юань. Объемы торгов им на бирже за последние месяцы выросли в десятки раз, подчеркнул собеседник. Он также указал на наличие депозитов в юанях. Комментируя расширение списка валютных пар в РФ, Шеин отметил, что инвесторы получают доступ к новым валютам. По его мнению, интересный на рынке вариант - гонконгский доллар.

С конца июня на валютном рынке Московской биржи начались торги армянским драмом и южноафриканским рэндом. Шеин считает, что армянская валюта может быть интересна в связи с растущим торговым оборотом между Россией и Арменией. Эксперт также отметил, что валюта ЮАР отражает крупнейшую экономику Африканского континента и является одной из надежных валют развивающихся стран.

«Если у инвестора есть действительно крупные сбережения, измеряемые в тысячах долларов или евро, можно приобрести еврооблигации Минфина или крупнейших корпораций. <> Остальным владельцам валютных сбережений можно посоветовать перевести средства в легко конвертируемые материальные активы. Например, можно купить драгоценные металлы, ювелирные украшения», — отметил генеральный директор инвестиционной компании ООО «АБЦ» Евгений Лашков.

По мнению частного инвестора, основателя Школы практического инвестирования Федора Сидорова, сейчас стоит обратить внимание на британский фунт, швейцарский франк, китайский юань или экзотические валюты — реал, валюты стран СНГ.