Пенсионные накопления россиян защитят дополнительно

Подать заявление на единовременную выплату накопительной пенсии можно через Интернет, а при переводе средств из одного пенсионного фонда в другой накопленные проценты сохранятся. Соответствующие изменения в законодательство выступят в силу 1 июля. Кроме того, военные пенсии проиндексируют задним числом на десять процентов.

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Получить пенсионные накопления в виде единовременной выплаты можно будет по электронному заявлению в Пенсионный фонд либо негосударственный пенсионный фонд, в том числе через портал госуслуг. Лично обратиться за выплатой можно не только в территориальный орган ПФР, но и в МФЦ. Новый формат упростит и ускорит получение единовременной выплаты, отметил на оперативном совещании с вице-премьерами 22 ноября глава кабмина Михаил Мишустин, подписавший соответствующее постановление.

Пенсионные накопления гражданина формируются из отчислений работодателя и дохода от инвестирования этих средств ПФР либо негосударственным пенсионном фондом — в зависимости от того, где формировались накопления по выбору человека.

На единовременную выплату имеют право получающие страховую пенсию по инвалидности или потере кормильца либо пенсию по государственному пенсионному обеспечению — из числа граждан, которые не приобрели право на установление страховой пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого страхового стажа, но достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет — для мужчин.

Еще одна категория — граждане, размер накопительной пенсии которых при ее назначении составил бы пять процентов и меньше по отношению к сумме размера страховой и накопительной пенсии.

Проценты не пропадут

Сейчас люди имеют право перевести свои пенсионные накопления из одного пенсионного фонда в другой, но в случае досрочного перехода они теряют накопленные проценты. Если недобросовестные страховые агенты не информируют клиентов о потере дохода, то сумма процентов идет в резерв предыдущего страховщика.

До сих пор законодательство не предусматривало ни возврата процентов застрахованным, ни признания судом недействительными договора с организацией об обязательном пенсионном страховании. В целом ряде случаев люди, узнав о том, что их пенсионные накопления незаконно переведены из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, подавали в суд, выигрывали процесс, но вернуть доход от инвестиций так и не могли. Об этом при рассмотрении законопроекта в Госдуме говорил председатель палаты Вячеслав Володин.

Теперь же закон установил порядок передачи пенсионных средств и процентов за их неправомерное использование. После вступления документа в силу страховщики, от которых были переведены пенсионные накопления, в случае признания их действий неправомерными должны будут восстановить на счете застрахованного лица изъятые при досрочном переходе проценты.

Кому индексация

Пенсии военных пенсионеров проиндексируют на десять процентов, начиная отсчет с 1 июня. Соответствующие поправки Госдума приняла во втором и третьем чтениях на пленарном заседании 28 июня. Как отметил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»), индексацию пенсий военным пенсионерам предложено провести с учетом поручения Владимира Путина.

«Аналогичное повышение было ранее произведено неработающим пенсионерам, мы поддержали этот законопроект. При этом индексация военным пенсионерам будет произведена в том числе путем уменьшения размера понижающего коэффициента и ежемесячной доплаты к пенсии», — прокомментировал принятое решение Картаполов.

По его словам, военные и члены их семей очень ждали принятия этих поправок.

Повышение получат несколько категорий пенсионеров. Те, кто проходил военную службу, служил в органах внутренних дел, в войсках нацгвардии, а также приравненные к ним сотрудники, отслужившие в государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиков, учреждениях уголовно-исполнительной системы.