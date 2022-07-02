Немцев предупредили о шокирующих ценах на газ

Глава Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) Клаус Мюллер заявил в интервью немецкому изданию Westdeutsche Allgemeine Zeitung, что значительная часть потребителей в ФРГ будет шокирована новыми ценами на газ.

Клаус Мюллер подчеркнул, что в настоящее время у правительства нет необходимости существенно повышать цены на газ. В дальнейшем все будет зависеть от того, как будет продвигаться ремонт трубопровода «Северный поток-1».

Он напомнил, что летом 2021 года 1 МВтч голубого топлива обходился компаниям в €20–30, в июне 2022 года он стоил уже €80, после снижения подачи газа цена выросла до €130. По его мнению, о том, насколько поднимется стоимость, остается «только гадать».

Мюллер отметил, что на данный момент сложилась «очень напряженная ситуация». Он подчеркнул при этом, что Москва «десятилетиями придерживалась существующих договоренностей», но после начала СВО все «изменилось».