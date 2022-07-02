Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+25° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
40 минут назад

Немцев предупредили о шокирующих ценах на газ

Илья Родин

Глава Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) Клаус Мюллер заявил в интервью немецкому изданию Westdeutsche Allgemeine Zeitung, что значительная часть потребителей в ФРГ будет шокирована новыми ценами на газ.

Клаус Мюллер подчеркнул, что в настоящее время у правительства нет необходимости существенно повышать цены на газ. В дальнейшем все будет зависеть от того, как будет продвигаться ремонт трубопровода «Северный поток-1».

Он напомнил, что летом 2021 года 1 МВтч голубого топлива обходился компаниям в €20–30, в июне 2022 года он стоил уже €80, после снижения подачи газа цена выросла до €130. По его мнению, о том, насколько поднимется стоимость, остается «только гадать».

В Германии нашли способ заменить российский газ

Мюллер отметил, что на данный момент сложилась «очень напряженная ситуация». Он подчеркнул при этом, что Москва «десятилетиями придерживалась существующих договоренностей», но после начала СВО все «изменилось».

Глава BNetzA рассказал, что пока поводов для паники все же нет. У Германии есть договоренности о поставках с Норвегией, США и Нидерландами. Кроме того, газовые хранилища страны «заполнены газом на 60%».

Личный счет,Видео,
28
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители