Россияне назвали комфортную для жизни сумму

Специалисты финансовой онлайн-платформы Webbankir заявили, что в России в 2021-2022 годах увеличилось число граждан, которым для комфортной жизни требуется доход не менее 100 тыс. рублей в месяц. Данные они получили в результате опроса, проведенного среди 1500 человек по всей стране. Об этом пишет «Прайм».

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что сумму в 100 тыс. рублей назвали 32,5% респондентов. В свою очередь, 30% опрошенных россиян полагают, что им для того, чтобы жить в свое удовольствие, достаточно 70-100 тыс. рублей. Почти треть (25,9%) принявших участие в опросе считает, что для достойной жизни будет достаточно зарплаты в 50-70 тыс. рублей.

Исследователи подчеркнули, что два года назад запросы у россиян были значительно скромнее. Только 15,4% опрошенных назвали сумму от 100 тыс. рублей в месяц, 25,1% респондентов - 70-100 тыс., 31,6% были согласны получать 50-70 тыс.