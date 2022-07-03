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1 час назад

Россияне назвали желаемый размер зарплаты для комфортной жизни

Илья Родин

Специалисты финансовой онлайн-платформы Webbankir заявили, что в России в 2021-2022 годах увеличилось число граждан, которым для комфортной жизни требуется доход не менее 100 тыс. рублей в месяц. Данные они получили в результате опроса, проведенного среди 1500 человек по всей стране. Об этом пишет «Прайм».

Россияне назвали комфортную для жизни сумму
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что сумму в 100 тыс. рублей назвали 32,5% респондентов. В свою очередь, 30% опрошенных россиян полагают, что им для того, чтобы жить в свое удовольствие, достаточно 70-100 тыс. рублей. Почти треть (25,9%) принявших участие в опросе считает, что для достойной жизни будет достаточно зарплаты в 50-70 тыс. рублей.

Исследователи подчеркнули, что два года назад запросы у россиян были значительно скромнее. Только 15,4% опрошенных назвали сумму от 100 тыс. рублей в месяц, 25,1% респондентов - 70-100 тыс., 31,6% были согласны получать 50-70 тыс.

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В отчете сообщается, что доля тех, кто может прожить на доход ниже 35 тыс. рублей в месяц, сократилась с 6,1% (2020 год) до 2,5% (июнь 2022).

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